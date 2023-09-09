Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve yolcu yaralandı. Kazada sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yusuf A. idaresindeki 02 SA 619 plakalı motosiklet, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Buğday pazarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Aykut A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam