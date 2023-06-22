Adıyaman'ın Sincik ilçesinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutları kura çekimiyle hak sahiplerini buldu. TOKİ tarafından yapılan 172 konuttan 159'unun kura çekimiyle sahipleri belirlendi.

Adıyaman'da deprem konutlarının kuraları çekildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutları kura çekimiyle hak sahiplerini buldu.

Elazığ Sivrice merkezli 6.5 büyüklüğündeki deprem de ağır hasar alan ve yıkılan konutların yerine yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi. TOKİ tarafından yapılan 172 konuttan 159'unun kura çekimiyle sahipleri belirlendi.

Sincik Öğretmenevinde AFAD Görevlileri ve noter huzurunda çekilen kurularda ilçe merkezi Karaman Mahallesi yapımı tamamlanan ve 13 bloktan oluşan 172 konutta 159'u çekilen kuralar ile belirlenirken, bir blok kamuya tahsis edildi.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "Elazığ depremini atlattık, ondan sonra asrın felaketini atlattık. Bu felaketlerden sonra barınma konusunda mağdur olan insanlarımızın imdadına devletimiz yetişiyor. Bu gün 172 konutun teslim törenini var. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah. Bu son depremde de meydana gelen afette yıkıma uğrayan evlerin hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum" dedi.

Vatandaşlar ise, konutların teslim edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkür etti.