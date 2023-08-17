Saimbeyli ilçesinin Kandilli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangında evler zarar gördü ve yangın ormanlık alana sıçradı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ev yangını çıktı. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

Saimbeyli ilçesinin Kandilli Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sularında bir evde yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangında Vahit Emre Uyanık, Emine Uyanık ve Osman Uyanık'a ait evler zarar gördü. Yangının ormanlık alana sıçramaması için havadan yangın helikopteri ile müdahale edildi ancak yangın ormanlık alana sıçradı. Havadan müdahalenin devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - ADANA