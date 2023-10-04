Adana'da Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi Hizmete Girdi
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi, hizmete açıldı. Merkez, 5 bin hayvana barınma imkanı sunacak.
Adana Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi, hizmete girdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova ilçesindeki merkezin açılış töreninde, yerleşkenin 5 bin hayvanı barındırabileceğini söyledi.
Sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Karalar, "Can dostlarımızın, canımızı yakma derecesinin azalmasının yolu kısırlaştırma yaptırmaktır. Onun için burayı açıyoruz." dedi.
Karalar, merkezin 110 personel ve 5 araçla hizmet vereceğini kaydetti.
Konuşmanın ardından Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Törene katılan öğrenciler için hayvan temalı yüz boyama etkinliği düzenlendi.