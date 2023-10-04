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Adana'da Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi Hizmete Girdi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi, hizmete açıldı. Merkez, 5 bin hayvana barınma imkanı sunacak.