Adana'da otobüs ile otomobil çarpıştı: Otobüs şoförü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı ve otobüs şoförü yaralandı. Yaralı şoför, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi çevre yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada otobüs şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozan ilçesi Çevre yolu Hacimirzali kavşağında meydana geldi. Kazada Kozan istikametine seyretmekte olan T.A. sevk ve idaresindeki 01 AS 939 plakalı otobüs ile kavşağı döne T. A. sevk ve idaresindeki 06 DCE 840 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü yaralandı. Yaralı şoför ambulansla Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.