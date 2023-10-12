Adana'da Kayıp Genç Kız Aranıyor

Adana'da okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyen Ceren Nur Çelikten'den haber alınamıyor. Polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

ADANA'da dün okuldan çıktıktan sonra eve dönmeyen Ceren Nur Çelikten'den (16) dünden beri haber alınamıyor. Polis, Ceren Nur Çelikten'in bulunması için çalışma başlattı.

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Ceren Nur Çelikten, dün saat 18.00'de okuldan çıktıktan sonra aynı mahalledeki evlerine dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin Çelikten'i arama çalışmaları devam ediyor.