Adana'da ev yangını ormanlık alana sıçradı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan ev yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi ve 2 evde hasar oluştu.