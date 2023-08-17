Adana'da ev yangını ormanlık alana sıçradı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan ev yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi ve 2 evde hasar oluştu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kandilli Mahallesi'nde H.U'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında H.U'nun evi kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Yaşam