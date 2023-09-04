Adana'da Elektrikçi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tesisat işlemi için bir inşaatın damına çıkan elektrikçi Mehmet Önen, elektrik direğine uzandığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi.
Elektrikçi Mehmet Önen, tesisat işlemi için Bey Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin damına çıktı.
Önen, elektrik direğine uzandığı sırada akıma kapıldı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, elektrikçinin öldüğünü belirledi.
Önen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Yaşam