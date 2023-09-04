Adana'da Elektrikçi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tesisat işlemi için bir inşaatın damına çıkan elektrikçi Mehmet Önen, elektrik direğine uzandığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önen'in hayatını kaybettiğini belirledi.