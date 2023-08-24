Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Mahmutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Yaşam