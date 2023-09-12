Adana'da anız yangını: 200 dönüm alan zarar gördü

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Cami Mahallesi Mamıkli mevkiinde hasadı yapılmış buğday tarlalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını vatandaşların da yardımıyla söndürdü. Yangında hasat yapılmış 200 dönüm alan zarar gördü.