Adana'da ağaç kesimi sırasında kaza: Bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.