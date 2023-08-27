Adana'da ağaç kesimi sırasında kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eyüplü Mahallesi Maden mevkisinde ağaç kesim sahasında çalışan Zafer Umut (57), keserken devrilen ağacın altında kaldı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Umut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Umut'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Yaşam