Aç kalan tilki vatandaşlar tarafından beslendi

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde aç kalan tilki, kuruması için yere serilen fındıkların yanına giderek karnını doyurmaya çalıştığı sırada, vatandaşlar tarafından verilen yiyeceklerle beslendi.

Düzce'de fındık hasat döneminin sona ermesi ile toplanan fındıklar kuruması için yere serildi. Dün, Cumayeri ilçesinde ormanda aç kalan bir tilki, yakınlardaki fındık bahçesinde yere serilen fındıkların olduğu yere gitti. Fındıkları yiyerek karnını doyurmaya çalışan tilkiyi gören vatandaşlar, tilkiye yanlarında bulunan yiyeceklerden vererek besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)