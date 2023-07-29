11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyetine katılmak üzere şehre gelen ve Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelalelerini gezen Gül, hatıra fotoğrafı çekindi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyetine katılmak üzere şehre gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gezilerini sürdürüyor. Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelalelerini gezen Gül, hatıra fotoğrafı çekindi. Fotoğrafları paylaşan Abdullah Gül, "Kayseri'de Yahyalı ilçemizdeki doğa harikası Kapuzbaşı Şelalelerini arkadaşlarla gezdik. Milli Park olan Kapuzbaşı dünyanın ikinci, Türkiye'nin en yüksek şelalesi olarak bilinmektedir" dedi. - KAYSERİ