ABD'de Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı polis drone kamerasıyla kaydedildi.

? ABD'de nehir kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan Maggie adlı köpek, itfaiye ve polisin ekip çalışmasıyla kurtarıldı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde itfaiye ve polislerden oluşan bir ekip, sahibi tarafından kaybolduğu bildirilen ve bir nehrin kayalıklarında mahsur kalan Maggie adlı köpeği uzun çabalar sonucunda kurtardı. 11 Eylül'de meydana gelen olayda nehrin bir bölümündeki şelalenin kayalık kısmında mahsur kalan Maggie'nin kurtarılma anları, polisin drone kamerasına yansıdı.