Eşini Banyoda Ölü Buldu
Emek Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Anakadın Çapkan, çarşıdan dönen eşi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayatını kaybettiği belirlenen Çapkan'ın cenazesi morga kaldırıldı.
yaşayan Anakadın Çapkan (90) çarşıdan eve dönen eşi tarafından banyoda ölü buldu.
Emek Mahallesi Turgut Reis Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Muslu Çapkan, dün saat 17.00 sıralarında çarşıdan eve geldiğinde eşini banyoda hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Anakadın Çapkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çapkan'ın cenazesi morga konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı