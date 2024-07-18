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9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

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Eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, soluğu sahilde aldı. İkiliyi güneşlenirken yakalayan genç kadın öfkeyle tepki gösterirken, kocası "Boşanacağız" deyince işler iyice karıştı.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 9 aylık hamile kadının eşine yaptığı baskın anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahilde koşar adımlarla ikilinin yanına giden hamile kadının "Kim lan bu? Ben onun 9 aylık hamile karısıyım. Sen kimsin? Bebeğini taşıyorum onun şu anda" dediği, kocasının ise "Boşanacağız, boşanmamız lazım" diyerek karşılık verdiği anlar yer aldı.

"BANA BOŞANACAĞINIZI SÖYLEMİŞTİ"

Karnı burnunda kadının "9 aylık hamile bir karısı olduğunu biliyor muydun?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan diğer kadın ise "Bana boşanacağınızı söylemişti" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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