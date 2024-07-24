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71 yaşında her gün koyunlarıyla kilometrelerce yol yapıyor! Tek derdi hala teslim edilmeyen evi

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Şanlıurfa'da yaşayan Celal Bozkurt adeta "işleyen demir ışıldar" atasözünün vücut bulmuş hali... 71 yaşındaki Bozkurt her gün sürüsünü önüne katarak kilometrelerce yol gidip geliyor. Bozkurt, depremden sonra yıkılan evinin yerine yenisinin teslim edilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Teknoloji büyük şehirlerde yaşayanları her gün biraz daha hareketsizliğe iterken, kırsalda genç yaşlı herkesin eli iş tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşayan 1953 doğumlu Kıbrıs gazisi Celal Bozkurt da ilerleyen yaşına rağmen çalışamaya devam vatandaşlardan biri...

Koyunlarını her gün yaylaya çıkaran Bozkurt'un tek derdi ise depremden sonra yıkılan ancak yerine yenisi teslim edilmeyen evi. "Devlet bize ev yapacaktı. Geldiler evi yıktılar, bize 'Yeni ev vereceğiz' dediler" diyen Bozkurt 2 yıldır beklediklerini söylüyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Celal Bozkurt Şanlıurfa Bozkurt Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Fatih Sultan:

Devlet hangi birine yetişsin. Binlerce mağdur var.

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sade vatandaş:

evsiz açıkta kalmış ev bekleyen on binlerce insan var ya bunların hepsine ev verilsin yada hiç birine verilmesin yada ev verdik diye hava atmak için torpille ev sahibi yapacakları yandaşlarada ev verilmesin adaletli olun

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Muhammet Ülker:

o Kuzu'nun tanesi 20bin tl senden benden herkesten zengindir bu. süreyle kuzu var asgari ücretle çalışan ne yapsın

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