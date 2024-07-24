71 yaşında her gün koyunlarıyla kilometrelerce yol yapıyor! Tek derdi hala teslim edilmeyen evi

Teknoloji büyük şehirlerde yaşayanları her gün biraz daha hareketsizliğe iterken, kırsalda genç yaşlı herkesin eli iş tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşayan 1953 doğumlu Kıbrıs gazisi Celal Bozkurt da ilerleyen yaşına rağmen çalışamaya devam vatandaşlardan biri...

Koyunlarını her gün yaylaya çıkaran Bozkurt'un tek derdi ise depremden sonra yıkılan ancak yerine yenisi teslim edilmeyen evi. "Devlet bize ev yapacaktı. Geldiler evi yıktılar, bize 'Yeni ev vereceğiz' dediler" diyen Bozkurt 2 yıldır beklediklerini söylüyor.