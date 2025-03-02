53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

9 Ocak'tan beri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Edip Akbayram, 10 ve 13 Ocak tarihlerinde olmak üzere iki kez ameliyat oldu.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 53 gündür kaldırıldığı hastanede tedavi altında olan usta sanatçının durumunun ağırlaştığı bilgisi aktarıldı.

YAKINLARINDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Akbayram'ın durumunun ağırlaştığı haberinin ardından henüz yakınlarından bir açıklama yapılmadı.