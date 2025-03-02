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53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

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Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ifade edildi. Söz konusu haberin ardından yakınlarından üzücü gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

9 Ocak'tan beri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Edip Akbayram, 10 ve 13 Ocak tarihlerinde olmak üzere iki kez ameliyat oldu.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 53 gündür kaldırıldığı hastanede tedavi altında olan usta sanatçının durumunun ağırlaştığı bilgisi aktarıldı.

YAKINLARINDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Akbayram'ın durumunun ağırlaştığı haberinin ardından henüz yakınlarından bir açıklama yapılmadı.

53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıVedat ÇİL:

Atatürk cenazesine gider artık

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Sifa Versin

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Mukemmel bir insan ornek bir sanatci gercek vatan sevdalisi ulkesini hayal ettigi o pembe tablo aiyasal islamcilar tarafindan hep pacasindan cekilmistir hayalini kurdugu ugruna omrunu harcadigi kulun kula kulluk etmedigi ulkeyi gormeden aramzidan ayrilmasi buruk bir aci birakacaktir beklentimiz hayata tutunmasindan yanadir bos yere beklemyin insanin emeginden baska kimsenin katkisinin bulunmadigi uygar dunya yolunda bu aydin insan yukardna asagidan sagdan soldan yardim dilenmeyecekkasar erdemli

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah ailesine sevenlerine bağışlasın inşallah

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ey uygar sanatci dayan sen guzel insan dayan yutun hayata hani motorlari maviliklere surecektik hani haramilerin saltanatini yikacaktik hani kulun kula olmasini bitirecektik dayan ne olur dayan bize aşiladigin umutlara tutundugumuz gibi tutun umuduna aramiza dön daha yapacak cok isimiz var

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