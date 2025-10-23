35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Bir avukat, katıldığı çekişmeli boşanma davasında yaşanan ilginç bir olayı anlattı. 35 yıllık evliliğin aldatma nedeniyle sona erdiği davada yaşananlar film sahnesini aratmadı.

Genç avukat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda davada yaşananları "Bugün bir çekişmeli boşanma davası vardı ve ben kadının vekiliydim. 35 yıllık bir evlilikti. Biz aldatılmaktan şüpheleniyorduk ama kim olduğunu bilmiyorduk" sözleriyle anlattı.

"ALDATILDIĞI KİŞİNİN..."

Avukat, duruşmada yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi ise şöyle aktardı: "Karşı tarafın getirdiği tanıkla birlikte, aldatıldığı kişinin müvekkilimin dünürü olduğunu öğrendik."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Avukatın anlattıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan video, kullanıcılar tarafından "film senaryosu gibi dava" yorumlarıyla paylaşıldı.