3 yaşındaki çocuk, babasının yanında annesinin yasak aşkını ifşa etti

3 yaşındaki çocuk, babasının yanında annesinin yasak aşkını ifşa etti
Güncelleme:
3 yaşındaki çocuk, babasının yanında annesinin yasak aşkını ifşa etti
3 yaşındaki bir çocuğun, babasının yanında annesinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediği anlara ait video sosyal medyada gündem oldu. Baba, çocuğuna "Az önce söylediklerini tekrar et" diyerek ısrar ederken, çocuğun sözleri izleyenler arasında tartışma yarattı. Görüntünün altına "Çocuktan al haberi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, 3 yaşındaki bir çocuk, babasının yanında annesinin başka bir erkekle görüştüğünü ifşa etti.

"AZ ÖNCE SÖYLEDİKLERİNİ TEKRAR ET"

Duydukları karşısında şaşkına dönen baba, oğluna "Annene bakmadan az önce dediğini tekrar et" diyerek çocuğa baskı yaptı. Babasının ısrarı karşısında bir süre direnen çocuk "Anneye 'o adamın evine gidiyoruz' dedim" diyerek annesinin başka bir adamla görüştüğünü belirtti.

"ÇOCUKTAN AL HABERİ"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Çocuktan al haberi diye boşuna dememiş atalarımız", "Allah'ım sen koru ahlakımızı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
