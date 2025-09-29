3 yaşındaki çocuk, babasının yanında annesinin yasak aşkını ifşa etti

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, 3 yaşındaki bir çocuk, babasının yanında annesinin başka bir erkekle görüştüğünü ifşa etti.

"AZ ÖNCE SÖYLEDİKLERİNİ TEKRAR ET"

Duydukları karşısında şaşkına dönen baba, oğluna "Annene bakmadan az önce dediğini tekrar et" diyerek çocuğa baskı yaptı. Babasının ısrarı karşısında bir süre direnen çocuk "Anneye 'o adamın evine gidiyoruz' dedim" diyerek annesinin başka bir adamla görüştüğünü belirtti.

"ÇOCUKTAN AL HABERİ"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Çocuktan al haberi diye boşuna dememiş atalarımız", "Allah'ım sen koru ahlakımızı" şeklinde yorumlar yapıldı.