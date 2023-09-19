3 metrelik çukura düşen porsuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de elektrik direği için açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, yaklaşık 3 metre derinliğindeki elektrik direği için açılan çukurdan ses geldiğini fark etti. Vatandaşlar, kontrol ettiklerinde bir porsuğun çukurda mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan titiz çalışmada çukurda mahsur kalan porsuk ekiplerce kurtarılarak, tekrar doğaya bırakıldı.