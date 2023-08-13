Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde, her yıl gerçekleşen perseid meteor yağmuru saniye saniye görüntülendi. Gökbilim meraklıları tarafından izlenen meteor yağmuru, Ay Evresinde Hilal'in yükselmesiyle son buldu.

3 bin yıllık Stratonikeia antik kentinde meteor yağmuru şöleni böyle görüntülendi

MUĞLA - Tüm dünyanın merakla beklediği perseid meteor yağmuru, Milattan önce 3. yüzyılda kurulan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde görüntülendi.

Gökbilim meraklılarının her yıl merakla beklediği perseid meteor yağmuru tüm dünyada 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece boyunca meraklı gözleri gökyüzünden ayırmadı. Her yıl Ağustos ayının 9-13'ü arasında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Muğla'nın değişik noktalarından izlendi.

Dünyanın en büyük mermer atik kenti olmasının yanında tüm dönemleri içinde barındıran gladyatörlerin ve aşk kenti olarak bilinen Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Stratonikeia antik kentinde meteor yağmuru saniye saniye görüntülendi.

Perseid meteor yağmurunun sabah saatlerinde kaybolmasının ardından bu defa Ay Evresinde Hilal gökyüzüne yükseldi.