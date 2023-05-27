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27 Mayıs 2023 Show Yayın Akışı

27 Mayıs 2023 Show Yayın Akışı

Yaşam Haberleri

27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

14:30 Aile

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

Kaynak: InterSinema.com / Yaşam

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