27 Mayıs 2023 Kanal d Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:30 Veda Mektubu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler