Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı'nı kutlamak için gittikleri sahilde enerji içeceği ile alkollü içeceği karıştırıp içen 16 yaşındaki Alp Sirek aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sirek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi, 16 yaşındaki Alp Sirek, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları enerji içeceği ile alkollü içeceği karıştırarak içti.

FENALAŞAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. Alp Sirek'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Sirek'ten geriye gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıs asriyent:

Alkol içerek cadılar bayramı kutlayıp Müslüman gibi gömülecek.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa İnanç:

Bide camiye götürürler demi nasıl yasadiysa öyle ölürsün nasıl ölürsen öyle hasr edilirsin.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet Ali Güven:

Gitti boku bokuna , cadilar Bayrami ne la,?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

arkadaşlar neden diğer dinler sizin kurban, ramazan, cumhuriyet, aşure vs vs gününü kutlamaz iken yılbaşı sonrası cadılar bayramı kutlarsınız ki ? yapmayın özenmeyin iyi birşey değil saçmalıktan ötesi birşey özünüzü kendinizi kimliğinizi ırkınızı kaybetmeyin saygı duyun ama özenmeyin benzemeyin .

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Vay Niyazi vay

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
