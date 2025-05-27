15 Yaşındaki Stajyerin Hayatı Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

ORDU'da staj yaptığı iş yerinde yediği erik nefes borusuna kaçan Salim Can Ateş'i (15), iş yeri sahibi Bekir Bayar (33) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde staj yapan Salim Can Ateş'in nefese borusuna yediği erik kaçtı. Nefes almakta zorlanan Ateş, iş yeri sahibi Bekir Bayar'ın odasına geldi. Bayar, Heimlich manevrası ile Ateş'i kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,