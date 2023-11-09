12 Yıldır Dinmeyen Acı: Van Depreminde Eşi ve 3 Çocuğunu Kaybetti

Van'da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden bir adamın hikayesi. Depremin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acı hala tazeliğini koruyor.

Van'da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci yıkıcı depremin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, enkaz altında yaşamını yitirenlerin acısı ilk günkü gibi tazeliğini kuruyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen her iki yıkıcı depremde toplam 604 kişinin ölümüne, yüzlerce insanın yaralanmasına ve binlerce binanın ağır hasar görmesine yol açmıştı. Üzerinden 12 yılın geçtiği depremde 12'si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği Tuşba ilçesine bağlı Dağönü Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden, 18 yaşındaki kızı Esmanur ile hayata tutunan Murat Yürük, yaşanan deprem felaketinin acılarını unutamıyor. Yürük, depremin yıldönümünde eşi ve çocuklarının kabri başına giderek dualar okudu.

"Kerpiç evlerimiz birkaç saniye içinde yok oldu"

İHA muhabirine konuşan Murat Yürük, 2011 yılında meydana gelen depremde köylerinin yerle bir olduğunu belirtti. Kerpiç evlerinin birkaç saniye içinde yok olduğunu ifade eden Yürük, "Depremde eşimi ve 3 çocuğumu kaybettim. Bir kızımla hayatta kaldım. Deprem sırasında kızımla dışarıda çalışıyorduk ama ailemin geri kalanı evdeydi. Kızım şu an liseye gidiyor. Depremin yıkıcı sebebi toprak evlerimizdi. Bu yüzden evlerimiz yerle bir oldu" dedi.

Köylerindeki evlerin yeniden inşa edildiğini ve şu an depreme dayanıklı evlerinin olduğunu dile getiren Yürük, "Evlerimizde güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Bugünde çocuklarımın mezarına gelerek kendilerine dua okudum. Aslında haftada birkaç kez mezara gelip kedilerine Fatiha ve Yasin sürelerini okuyorum" diye konuştu.

Yapıların sağlam inşa edilmesini ve kerpiç benzeri evlerde kesinlikle oturulmaması gerektiğini ifade eden Yürük, kendi yaşadıkları acıyı başkasının yaşamaması temennisinde bulundu. - VAN