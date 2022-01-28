Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı Tekirdağ'da 21 gün süren yaşam savaşını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız'ın cenazesi memleketi Tokat'ta askeri törenle toprağa verildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Tekirdağ'da 21 gün süren yaşam savaşını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız'ın cenazesi memleketi Tokat'ta askeri törenle toprağa verildi.

Bingöl'deki birliğinden ailesinin yaşadığı Tekirdağ Çorlu ilçesine izinli olarak giden Uzman Çavuş Samet Yıldız, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi kaldırılan Yıldız'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı 21 gün sürdü. Tekirdağ jandarma Komutanlığında yapılan törenin ardından Yıldız'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde getirildi. Hebülü köyünde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali İhsan Kurtulan, CHP Tokat Millet vekili Kadim Durmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam savaşı 21 gün süren Jandarma Uzman Çavuş Samet Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - 3. Sayfa

Samet Yıldız, Uzman Çavuş, Tekirdağ, Tokat, 3. Sayfa, Haber

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