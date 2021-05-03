Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılacak mı?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 109. bölümünde ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılacak mı?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 109. bölümünde ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden ayrılacak mı?

YASAK ELMA ŞAHİKA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Kulislerden edinilen bilgiye göre yeni bölümde yaşanacak bir kaza ile dizi ekrana hem ölüm hem de yaralı bir oyuncu getirecek. Ölünün Ender karakterini canlandıran Şevval Sam ya da Şahika'ya hayat veren Nesrin Cevadzade olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ancak dizi ekibinden konuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Medyapım'ın, etkili oyunculuğuyla rol aldığı her projede öne çıkan Cavadzade ile ipleri koparmadığı, yeni sezonda yine beraber çalışmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

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