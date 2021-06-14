Yasak Elma hayranlarını üzecek gelişme

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da yaprak dökümü devam ediyor. Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Şafak Pakdemir'in ardından bir başka başrol oyuncusu da diziye veda edecek. İşte o isim...