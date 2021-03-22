Yasak Elma Hasan Ali kim? Yasak Elma Hasan Ali gerçek adı ne? Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında?
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Yasak Elma Hasan Ali kim? Yasak Elma Hasan Ali gerçek adı ne? Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında?

22.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:12
Yasak Elma Hasan Ali kim? Yasak Elma Hasan Ali gerçek adı ne? Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında?

Pazartesi günleri, saat 20.00'da yayınlanan Yasak Elma Hasan Ali kim? Yasak Elma Hasan Ali gerçek adı ne? Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

4 sezondur devam eden dizi Yasak Elma dizisi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmekte. Yasak Elma Hasan Ali kim? Yasak Elma Hasan Ali gerçek adı ne? Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında?

YASAK ELMA HASAN ALİ KİM?

Yeni sezonda farklı ve başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakteri dikkat çekmekte. Peki, Hasan Ali kim? Başarılı oyuncu Erdal Özyağcılar, Hasan Ali karakterine hayat vermekte.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİM?

Erdal Özyağcılar, Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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