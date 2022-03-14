Yasak Elma hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 135. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 135. bölümün fragmanında, Yıldız'la eşinin muhabbetine tanık oluyoruz. Ancak Yıldız'ı uyaran bir isim de vardır...





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