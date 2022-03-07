Pazartesi günleri FOX'ta yayınlanan "Yasak Elma" dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye, sürprizleri ile şaşırtmaya devam ediyor. Yeni karakter olarak diziye giren Handan hakkında, Yasak Elma Handan kim? Yasak Elma'da Kumru'nun annesi Handan Kılıç gerçekte kim gibi konular merak edildi.

YASAK ELMA HANDAN KİM?

Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler ve Ceyhun Mengiroğlu gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran diziye şimdi de sevilen oyuncu Şebnem Dönmez dahil oldu.

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