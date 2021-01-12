Yasak Elma dizisinde tepki çeken hata!
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Yasak Elma dizisinde tepki çeken hata!

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Yasak Elma dizisinde tepki çeken hata!

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da şaşırtan bir hata yapıldığı ortaya çıktı. İşte o hatanın perde arkası...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yasak Elma dizisinde Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakterinin karakolda bulunduğu esnada müdüre 'Başkomiser' diye hitap etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

'KEŞKE GOOGLE'DAN RÜTBELERE BAKSAYDINIZ'

Polislerin bu hata sonrası Yasak Elma'ya tepkiler gösterdiği ortaya çıktı. Bir polis memuru, "Müdüre 'Başkomiser' diye hitap etmek nedir? Google'dan keşke rütbelere baksaydınız" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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