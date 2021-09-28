Yasak Elma yeni bölümde neler olacak merak edildi. 27 Eylül Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisinde Talat Bulut geri mi dönecek? Yasak Elma Halit diziye geri mi dönüyor? Detaylar sizlerle...

YASAK ELMA TALAT BULUT (HALİT) DİZİYE GERİ Mİ DÖNECEK?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşananlar akıllara diziye kim dönecek? Talat Bulut diziye geri mi döner? konularını getirdi. Henüz diziye kim geri dönecek resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YASAK ELMA HALİT DİZİYE GERİ GELECEK Mİ?

Usta oyuncu Talat Bulut, başrolünü oynadığı Yasak Elma dizisinin 85. bölümünde rol gereği ölerek diziye veda etti. Ancak dizisinin yeni bölüm fragmanlarında Talat Bulut'un canlandırdığı Halit karakterinin ölmediği ve geri döndüğü iması yapıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dizide Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile kavga ederken merdivenden düşüp ölen Bulut, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Spor kombiniyle dikkat çeken ünlü isim TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına konuşarak merak edilen soruya yanıt verdi. Talat Bulut açıklaması diziye dönmesinin söz konusu olmadığını belirterek "Böyle bir şey yok. Fatih Aksoy ile karşılıklı birbirimize teşekkür edip bunu video olarak da paylaştım. Halit geri dönmüyor. Yeni bir ekiple yeni bir iş yapılıyor. Halit öldü ve hikayesi bitti. Halit'in dirilmesine gerek yok" dedi.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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