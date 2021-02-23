Yasak Elma'da çok konuşulacak yasak aşk sahnesi! Cansu, Çağatay'ın dudaklarına yapıştı

Dün akşam 99. bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisine Cansu ve Çağatay'ın öpüşme sahnesi damga vurdu. İstemediğini söylediği Cansu'nun zorla kendisini öpmesiyle şoke olan Çağatay'ın o anları ise bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi, dün akşam 99. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Entrikaların bitmediği dizide bu sefer de Cansu ve Çağatay arasında beklenmedik gelişmeler yaşandı.

CANSU, ÇAĞATAY'IN DUDAKLARINA YAPIŞTI

Geçtiğimiz bölümlerde bir plan yaparak sarhoş olan Çağatay'ı otel odasına götüren ve ilişkiye girmişler gibi gösteren Cansu, bu sefer de bambaşka bir plan yaptı. Çağatay'ın Yıldız'la evliliğini bozmak için planlar yapan Cansu, arabasından bir şey almak için bahçeye çıkan Çağatay'ın yanına gitti. Çağatay'ın yakınlaşıp "Benden uzak dur" demesini fırsata çeviren Cansu, Çağatay'ın dudağına yapıştı. O anlara şahit olan bir kişi ise Cansu ve Çağatay'ın fotoğrafını çekti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın planı sonrası zorla nikah masasına oturtulan Hasan Ali, ani evliliğinin ortaya çıkmasıyla zor anlar yaşadı. Evliliğinin bitmesi için elinden geleni yapmaya çalışan Hasan Ali, Şahika'nın verdiği sözü tutmamasıyla iyice çıkmaza girdi.