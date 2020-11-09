Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm full izle | Yasak Elma 84. bölüm fragmanı

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Konusu ile dikkat çeken dizide başarılı oyunculuk performansları da beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni sezonuyla Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 83. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma yeni bölüm canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir. Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir. Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider. Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Şahika'yla el sıkışan Halit, Şahika'nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

YASAK ELMA 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 84. bölüm fragmanı yayınlandı. 85. bölüm fragmanı ise dizinin bitiminde yayınlanacak.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert