Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm fragmanı | Yasak Elma 79. bölüm izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Yasak Elma dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 79. bölüm izle! Yasak Elma 80. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 79. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.

Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kaya ve Ender'i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim'den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender'in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 80. bölüm haftaya pazartesi günü ekranlara gelecek.

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YASAK ELMA DİZİSİ 79. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Talat Bulut

Eda Ece Yıldız

Şafak Pekdemir

Buçe Buse

Barış Aytaç

İlber Uygar Kaboğlu

Nilgün Türksever

Barış Kılıç

Doğaç Yıldız

Nesrin Cavadzade

Gökhan Alkan

Can Nergis