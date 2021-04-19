Yasak Elma 107. bölüm fragmanı izle! FOX Yasak Elma son bölüm izle!

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika'nın yeni bir plan yapmasına neden olur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

YASAK ELMA 107. BÖLÜM FRAGMANI İZLE