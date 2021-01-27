Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı

İzmir'de evine gelen evli ve 2 çocuk annesi kadınla tartışan adam, tartışmanın büyümesi üzerine önce kadını vurdu, ardından kendi başına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, ikilinin yasak aşk yaşadığı iddia edildi.