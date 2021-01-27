Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı
İzmir'de evine gelen evli ve 2 çocuk annesi kadınla tartışan adam, tartışmanın büyümesi üzerine önce kadını vurdu, ardından kendi başına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, ikilinin yasak aşk yaşadığı iddia edildi.
Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 1610 Sokak'ta eşiyle yaşayan Mikail G.'nin (29) evinde dün yaşanan olayda, iddiaya göre evli ve 2 çocuk annesi Hediye D. (41), Mikail G.'nin evine gitti. İlişki yaşadıkları öne sürülen ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail G., pompalı tüfeğini alıp Hediye D.'yi sol omzundan vurdu. Hediye D., kanlar içerisinde yere yığılırken, Mikail G. aynı silahı başına ateşleyerek, intihar etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI
Ağır yaralı olan Hediye D., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, Mikail G.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK