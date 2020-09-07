Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar
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Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar

DİYARBAKIR'da, yasağa rağmen sitenin arka bahçesindeki ışıkların kapatılıp, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar
07.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:03

DİYARBAKIR'da, yasağa rağmen sitenin arka bahçesindeki ışıkların kapatılıp, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi. Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

 


Kaynak: DHA

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