Yaşadıkları yerde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever çift örnek oluyor
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Yaşadıkları yerde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever çift örnek oluyor

24.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:16

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan emekli Kadriye ve Ömer Akgün çifti, ilçedeki sokak hayvanlarına sahip çıkıp beslenmelerini sağlıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan emekli Kadriye ve Ömer Akgün çifti, ilçedeki sokak hayvanlarına sahip çıkıp beslenmelerini sağlıyor.

Kadriye ve Ömer Akgün çifti, emeklilik günlerinin büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırıyor. Her gün ilçenin farklı noktalarında sokak hayvanlarını besleyen, yaralı olanların da tedavilerini yaptıran çift, çevrelerine örnek oluyor.

Alparslan Türkeş Parkı'nda dokuz yavru dünyaya getiren köpekle yavrularına da yardım eli uzatan Akgün çifti, her gün hayvanların karınlarını doyuruyor.

Kadriye Akgün, AA muhabirine, her insanın sokak hayvanlarına sahip çıkmakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bu canlar bize Allah'ın emaneti. Belki hayvanları sevmeyenler de vardır ama onlara bakmakla yükümlüyüz. En azından evimizin önüne bir kap su, artan yiyeceklerimizden koysak inanın bu hayvan hiç aç kalmaz." dedi.

Parkta yavrulayan bir anne köpeğe ve yavrularına da sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatan Akgün, "Hamile olduğunu biliyorduk, takip ettik, burada bulduk. Yavrularımız üşümesin, rüzgardan etkilenmesin diye çevresini kapattık, yeri kartonlarla döşedik. Anneleriyle sıcacık yatıyorlar. Buraya anneleri için günlük yiyecek getiriyorum. Artık yavrular biraz büyüdü, onlar için de mama getiriyorum." diye konuştu.

Akgün, insanları hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Ben senelerdir hayvanları beslerim. Kimseye saldırdıklarını görmedim ama maalesef hayvanlara ya tekme atılıyor ya da taş. Hayvanlar kendilerine ters davranılınca rahatsız olur, sevmiyorlar bu tür tepkileri. Onlar sevgi istiyor, başının okşanmasını istiyor ancak tam tersi bazı kişiler tarafından hayvanlara şiddet uygulanıyor. İnsanların bu hayvanlara nasıl kötülük yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum. Hayvanlara karşı herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

Ömer Akgün de eskiden özellikle sokakta köpek gördüğünde korkup uzaklarından geçtiğini belirterek, "Bir gün bir köpek evin önüne geldi. Hanım, 'yiyecek ver' dedi. Önce, 'Uğraşma' dedim ama ısrarı üzerine yiyecek verdim. Ondan sonra korktuğum gibi olmadığını anladım. O günden sonra sokak hayvanlarını beslemeye başladım. Eşim de sürekli beni, 'hayvanlar aç, ne duruyorsun' diye ikaz eder." ifadelerini kullandı.

Akgün, "Bu hayvanları korumamız lazım. Bunların da yaşama hakkı var, onlar da can." dedi.

Yaşadıkları yerde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever çift örnek oluyor
Yaşadıkları yerde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever çift örnek oluyor
Yaşadıkları yerde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever çift örnek oluyor
Yaşadıkları yerde sokak hayvanlarını besleyen hayvansever çift örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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