Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi

Yıllarca fazla kilolarıyla mücadele eden Seren Serengil, geçirdiği ameliyatlar sonrası arzuladığı bedene seneler sonra kavuşmuştu. Ancak yakalandığı Dumping Sendromu sonrası hızla kilo kaybeden Serengil, son yaptığı açıklamada 46 kiloya düştüğünü duyurdu.

YAZA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan ve görüntüsüyle şoke eden Seren Serengil, kilo kaybını durdurmak ve sağlığına kavuşmak için başladığı tedaviden sonuç aldı. "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklamasıyla sevenlerini korkutan 49 yaşındaki Serengil, mutlu haberi, "Tedavim sonuç vermeye başladı. 3 kilo aldım" sözleriyle paylaştı.

GELEN TEPKİLERE SİTEM ETMİŞTİ

Haftanın üç günü hastanede yatarak serum alan ünlü sunucu, 70 kilodan 46 kiloya düşünce, "Kilo vermemi durduramıyoruz" şeklinde konuşmuştu. Serengil, kendisine gelen tepkilere, "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün! Ben oraya temiz hava almaya gittim. Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Zaten hastalığımla boğuşuyorum! Yine de 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum" sözleriyle sitem etmişti.