Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi
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Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi

Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yediMERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.

06.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:56

Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının önlemek amacıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Mehmet Toprak, 2 liralık karsambaç tatlısı yemek istedi. Kar'ın üzerine çeşitli reçeller dökülerek yapılan tatlıyı yiyen Toprak'a polis ekipleri, 799 lira ceza kesti. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, "Hayatımın en pahalı karsanbacını yedim" dedi.

Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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