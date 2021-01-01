Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 Okul yarıyıl tatili ne zaman?
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Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 Okul yarıyıl tatili ne zaman?

01.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:07
Yarıyıl tatili ne zaman? 2021 Okul yarıyıl tatili ne zaman?

MEB koronavirüs salgını sebebiyle yılının ilk eğitim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlama kararı aldı. Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2021Okul yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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