Yarıyıl Tatili Fırsat Bilen Çocuklar Oyuncak Müzesine Akın Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan Oyun ve Oyuncak Müzesi okulların tatil olduğu şu günlerde çocuklardan ve yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te yer alan Oyun ve Oyuncak Müzesi ara tatil döneminde kentte yoğun ilgi gösterilen merkezlerden biri oluyor. 8 farklı galeriden ve nadir bulunan 2 katlı mağaradan oluşan müze önünde uzun kuyruklar oluşurken, müze içerisinde ise 5 bini aşkın oyuncak bulunuyor. Müzede bulunan ve 1700-1900'lı yıllara ait el ve fabrika yapımı oyuncaklar ise dikkat çekiyor.

Müze içerisinde aralarında yöresel çömçe gelin oyuncakları, topaç, peçiç, pinokyo, mickey mouse, pamuk prenses ve 7 cüceler, temel reis, çok bilinen bebek oyuncaklar, lehman oyuncaklar yer alıyor. Özellikle Türkiye'deki oyuncak müzeleri içinde sadece Gaziantep Oyuncak Müzesi'nde bulunan ve dünya çocuklarının tanıtıldığı maketler, yöresel kıyafetler ve diğer ülkelere ait mimarı eserler de müze altındaki mağara galeride sergileniyor.

Ara tatili fırsat bilen vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği müzede çocuklar eski oyuncakları görünce keyifli anlar yaşıyorlar. Müzeye gelen çocuklar, özenle sergilenen oyuncakları görme şansı yakalarken, müzedeki oyuncakları çok beğendiklerini de ifade ettiler.

Müzeye ailecek geldiklerini ve çok beğendiklerini vurgulayan Murat Özkeniş isimli vatandaş, "Malatya'dan çocuklarla ailecek gezmeye geldik 15 tatil olduğu için. Çok güzel ve değişik bir müze olmuş. Yani yapanların ellerine sağlık" dedi.

Eyüp Buğra Kara isimli çocuk ise kendisi gibi çocuklara seslenerek, "Siz de mutlaka bu müzeye gelmelisiniz. Çünkü burada çok güzel şeyler yapabiliyoruz ve çok güzel şeyler var. Yani burası çok güzel olmuş, burayı yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA