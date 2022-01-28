Yarıyıl tatili 3 hafta mı oldu 2022? Okullarda tatil uzayacak mı?

Yarıyıl tatili 3 hafta mı oldu 2022 sorusunun yanıtı merak edildi. Bilindiği üzere 2021-2022 yılına ilişkin önemli günlerin süreçleriyle ilgili bilgi yeni dönem başında MEB takvimi ile duyurulmuştu. 15 tatil ne zaman bitiyor, sömestr tatili kaç gün uzatıldı mı?

2022 ARA TATİL UZATILDI MI?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak. Kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı.

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

*Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

*İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

*Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

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