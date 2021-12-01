Yarını Yok filmi oyuncuları kim? Yarını Yok konusu, oyuncuları ve Bücür özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yarını Yok televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yarını Yok konusu, özeti ve Yarını Yok oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yarını Yok filmini detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Yarını Yok, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yarını Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Yarını Yok konusu nedir, Yarını Yok oyuncuları kimler ve Bücür özeti gibi konuları inceliyoruz.
YARINI YOK KONUSU NEDİR?
Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Sadece 24 saatlik yaşam süreci vardır. Travis, kendisine verilen bu bir günde hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.
YARINI YOK OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Brian Smrz
Oyuncular:Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer, Liam Cunningham, Nathalie Boltt
Tür: Gerilim, Aksiyon
Yapım Yılı: 2017 (93 dk)
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017 Cuma
Senaryo: Zachary Dean, Ron Mita
Yapımcı Firma: Fundamental Films
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