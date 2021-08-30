Yarın okul var mı? 31 Ağustos Salı okul açık mı? Öğretmenler için yarın okul olacak mı? Okullar yarın mı açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler yarın okul var mı, 31 Ağustos Salı günü okullar açılacak mı araştırmaya başladı. Okullar yarın mı açılacak? Okullar hangi gün başlıyor? Yüz yüze eğitim yarın mı başlıyor? Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Peki, Yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor? Okullar yarın mı açılacak? 31 Ağustos okul var mı? İşte detaylar...