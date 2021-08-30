Yarın okul var mı? 31 Ağustos Salı okul açık mı? Öğretmenler için yarın okul olacak mı? Okullar yarın mı açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?
Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler yarın okul var mı, 31 Ağustos Salı günü okullar açılacak mı araştırmaya başladı. Okullar yarın mı açılacak? Okullar hangi gün başlıyor? Yüz yüze eğitim yarın mı başlıyor? Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Peki, Yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılıyor? Okullar yarın mı açılacak? 31 Ağustos okul var mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Bunun ardından öğrenciler yarın okullar açılacak mı merak ediyor. Yarın öğretmenler için okullar açık mı olacak? İşte bilgiler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
YARIN OKUL VAR MI? 31 AĞUSTOS OKUL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Buna göre yarın öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak. Fakat öğrenciler için okullar haftaya 6 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.
ARA TATİL NE ZAMAN 2021?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.