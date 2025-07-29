Yarın İstanbul yağmurlu mu, yarın sağanak yağmur yağacak mı?

Yarın İstanbul yağmurlu mu, yarın sağanak yağmur yağacak mı?
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Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İstanbul'da yarın sıcaklıkların 30 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Megakentte çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yarın İstanbul yağmurlu mu, yarın sağanak yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mayıs ayından bu yana yağış almayan İstanbul için çarşamba ve cuma günlerine dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yarın İstanbul yağmurlu mu, yarın sağanak yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İstanbul'da yarın sıcaklıkların 30 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Megakentte çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağış miktarı ise metrekareye 1 kilogram olarak öngörülüyor.

UZUN SÜRE SONRA YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasından bunalan İstanbul için sevindirici haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mayıs ayından bu yana yağış almayan şehirde çarşamba ve cuma günlerine dikkat çekti.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM'un açıklamasına göre, bölgede mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar yarından itibaren etkisini yitirecek.

YAĞIŞLA BİRLİKTE HAVA SERİNLEYECEK

Yağışlarla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 derece aralığına düşeceği bildirildi. Aynı zamanda, megakentte metrekareye 1 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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